박보겸, KLPGA 투어 상상인·한경 와우넷 오픈 첫날 단독 선두

▲ 박보겸의 1라운드 경기 모습

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 상상인·한경 와우넷오픈에서 지난해 이 대회 우승자인 '디펜딩 챔피언' 박보겸이 첫날 단독 선두에 올랐습니다.박보겸은 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 열린 대회 1라운드에서 버디 8개, 보기 1개로 7언더파를 쳤습니다.공동 2위 홍정민과 한진선에 1타 앞서 순위표 맨 윗자리에 이름을 올리며 '타이틀 방어'에 청신호를 켰습니다.지난해 이 대회에서 우승한 박보겸은 올해 3월 블루캐니언 레이디스 챔피언십 이후 7개월 만의 시즌 2승과 통산 4승에 도전합니다.시즌 상금 랭킹 선두인 홍정민이 보기 없이 버디만 6개를 골라내며 박보겸에 1타 뒤진 공동 2위에 올랐습니다.지난주 K-푸드 놀부·화미 마스터즈에서 시즌 3승째를 거두며 이예원, 방신실과 다승 공동선두가 된 홍정민은 이번 대회에서도 정상에 오르면 2주 연속 우승과 함께 이번 시즌 가장 먼저 4승 고지를 밟게 됩니다.강지선과 황정미, 이동은, 김우정, 임희정, 박혜준 등 6명이 5언더파 공동 4위에 포진했습니다.홍정민과 함께 시즌 3승을 기록 중인 방신실은 2언더파 공동 23위, 이예원은 1오버파 공동 72위에 자리했습니다.이달 초 하와이에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십에서 우승하고 돌아온 황유민은 2언더파 공동 23위로 1라운드를 마쳤습니다.총상금 12억 원, 우승상금 2억 1천6백만 원이 걸린 이번 대회는 오는 19일(일요일)까지 열립니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)