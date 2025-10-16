[8뉴스 예고] 한미 관세 협상 급물살…한미 스와프는?

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 한미 관세 협상 급물살…한미 스와프는?



한미 관세 협상이 급물살을 타고 있습니다. 베선트 미 재무장관이 "한국과의 협상이 마무리 단계"라고 언급한 가운데, 대미 협상단이 오늘(16일) 밤 워싱턴에 도착합니다. 한미 스와프 협상 진행 상황도 전해드립니다.



2. 정부 대응단, 캄보디아 범죄단지 현장 점검



캄보디아로 간 정부 합동 대응단의 범죄단지 현장 점검 소식 자세히 취재해 전해드립니다. 우리 대사관이 납치 감금 피해자들에게 제공한 '현지 신고 가이드라인'도 입수해 대응이 적절했는지 분석해 봤습니다.



3. 대법원, 최태원-노소영 이혼 소송 '파기환송'



SK그룹 최태원 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송 판결이 또 뒤집혔습니다. 대법원은 최 회장이 노 관장에게 1조 3천억 원을 지급해야 한다고 한 2심 판결을 깨고, 서울고법으로 돌려보냈습니다.



4. 부동산 대책에 '전세 고갈·공급 차질' 반발



부동산 대책 발표 후, 전세 매물 부족, 전세가 상승 등 각종 우려가 나오고 있습니다. 서울시는 재건축, 재개발을 통한 주택 공급에 차질이 빚어질 거라며 반발했습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.