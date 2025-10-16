뉴스

[자막뉴스] LG엔솔, '조지아 구금' 직원들에게 1천만 원씩 지원금

정혜경 기자
작성 2025.10.16 17:21 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
LG에너지솔루션이 비자 문제로 미국에서 구금된 직원들에게 위로금 1천만 원을 지급했습니다.

미국 조지아주 배터리 공장 건설 현장에서 현지 이민 당국에 체포된 뒤 일주일간 구치소에 구금된 직원은 모두 250여 명입니다.

LG엔솔 측은 구금된 본사 직원과 협력사 직원 모두에게 동일한 지원을 약속했습니다.

이 직원들은 추석 연휴 종료까지 한 달간의 유급휴가를 마치고, 지난 13일에 업무에 복귀한 것으로 알려졌습니다.

휴가 기간 동안엔 건강검진과 심리 상담 프로그램 등을 지원받은 것으로 전해졌습니다.

앞서 회사는 구금 직원들이 탑승한 전세기 왕복 운항비 약 10억 원을, 현대엔지니어링과 각각 부담했습니다.

LG엔솔은 미국 현지에 필요한 필수 인력을 중심으로, 출장을 단계적으로 재개할 방침입니다.

최근 한미 워킹그룹 회의에선 단기 상용 비자 B-1, 전자여행허가 이스타 소지자가, 미국 공장에서 장비의 설치, 점검 등 활동을 할 수 있다고 확인했습니다.

이에 따라 SK온도 B-1 비자 소지자들을 미 공장 건설 현장 등에 복귀시켰습니다.

LG엔솔과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사는 현재 미국에 공장 9곳을 건설하고 있는데, 투자 규모는 52조 원에 이릅니다.

* 위 콘텐츠는 AI 오디오로 제작됐습니다.

(취재 : 정혜경, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지