[자막뉴스] '찌질한 X' 문자 공개 후폭풍에…피감기관 앞에서 싸우다 국정감사 중지한 의원들

정경윤 기자
작성 2025.10.16 17:23 조회수
문자 공개 후폭풍으로 시작부터 고성이 터진 국회 과방위.

그제(14일) 국정감사장에서 김우영 민주당 의원이 박정훈 국민의힘 의원의 개인 휴대전화 번호를 공개하면서 시작된 설전이 수습은커녕 연장전으로 이어진 겁니다.

[ 박정훈 / 국민의힘 의원 : 정회 중이었다고 하더라도 제가 동료 의원에게 욕설을 한 부분에 대해서는 국민들께 깊이 진심으로 사과드리는 마음입니다. 동료 의원들께도 죄송하다는 말씀드립니다. 다만 김우영 의원에게는 전혀 미안한 마음이 없습니다. ]

[ 김우영 / 민주당 의원 : 국회의원은 헌법기관이에요. 명함에 전화번호 있죠? 공공연하게 자기 명함을 파서 전화번호를 유권자들한테 알립니다. 그리고 국민의 알 권리가 있어요. ]

과방위는 오늘 원자력안전위원회 및 우주항공청에 대한 국정감사를 실시할 예정이었지만, 의원들의 정쟁으로 한 시간도 안 돼 멈췄습니다.

국정감사는 오후에 다시 시작됐지만, 피감기관을 앞에 앉혀둔 채 의원들은 설전을 이어갔습니다.

최민희 과방위원장이 갈등을 중재하고 국정감사를 진행하려 나섰지만 의원들의 목소리는 더 커졌습니다.

[ 최민희 / 국회 과방위원장 : 김우영 의원님 사과 안 하겠대요. 그냥 참고 넘어가시겠습니까? 그렇게 해주시면 진행하겠습니다. 김현 의원 2분 드리고요, 최형두 의원 2분 드리겠습니다. 지금 신상범 의원이 일방적으로 싸움을 걸고 있습니다, 자 제가! ]

[ 최민희 / 국회 과방위원장 : 가만히 계세요 좀! 진행 좀 하게! 누가 만들어요! 손가락질하지 말고! 정말 해도 너무하세요, 진짜! 누가 손가락질 합니까, 지금! ]

결국 의원 신상 관련 안건 논의를 이유로 국정감사는 비공개로 전환됐고, 취재진에게도 퇴장을 요구했습니다.

[ 최민희 / 국회 과방위원장 : 기자분들 잠깐 나가 주십시오. 제가 장내 정리합니다. 기자분들 나가 주십시오. 선택적으로 지금 찍고 있어서 그게 문제가 됐습니다. 제가 결정합니다! ]

우주항공청, 원자력안전위원회 등의 운영 실태와 업무 추진 상황을 점검할 국정 감사는 오후 늦게 재개됐습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상취재 : 공진구 / 영상편집 : 이승희 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
