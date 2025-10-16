지난해 전 지구 이산화탄소 농도 역대 최고…증가세도 높아

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

지구 대기 중 이산화탄소 농도가 지난해 역대 최고치를 경신했습니다.세계기상기구(WMO)는 15일(현지시간) 발표한 온실가스 연보에서 지난해 지구 평균 이산화탄소 농도가 423.9ppm으로 역대 최고를 기록했다고 밝혔습니다.이는 산업화 이전 대비 52% 증가한 수치인 것으로 분석됐습니다.2023년부터 2024년까지 1년 동안 늘어난 폭도 3.5ppm으로 관측이 시작된 1957년 이래 가장 가파른 증가 폭을 보였습니다.2011년부터 2020년까지 최근 10년 동안의 이산화탄소 증가 속도는 1960년대의 3배에 달합니다.WMO는 현재 이산화탄소의 농도를 인류 문명에서 볼 수 없었고, 80만 년 이상 전에 존재했던 수준이라고 평가했습니다.메탄과 아산화질소 등 다른 온살가스 역시 역대 최고 수준을 보였습니다.화석연료 사용이 줄지 않고 있고, 빈번한 산불로 대기 중의 이산화탄소 농도가 높아졌다고 WMO는 분석했습니다.또, 숲과 해양의 이산화탄소 흡수 능력이 줄어들면서 기후 변화가 가속되는 악순환이 나타나고 있다고 설명했습니다.WMO는 온실가스 배출량을 근본적으로 줄이지 못하면 산업화 대비 지구 평균 온도를 1.5도 이내로 억제하자는 파리기후변화협정의 목표를 달성하지 못할 것이라고 경고했습니다.지난해 지구의 평균 온도 상승이 산업화 이전 대비 1.5도를 넘어섰지만 아직 장기적인 추세로 볼 수는 없습니다.이번 온실가스 연보는 다음 달 브라질에서 열리는 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에서 공식 보고될 예정이다.