[자막뉴스] 쌍둥이 기다리던 아빠였는데…만취 운전자에 부서진 꿈

김민정 기자
작성 2025.10.16 16:38 조회수
지난 추석 연휴, 술에 만취한 40대 운전자가 몰던 SUV 차량이 인도로 돌진해 길을 걷던 30대 남성이 치어 숨지는 일이 있었습니다.

숨진 남성은 최근 결혼해 아내가 쌍둥이를 임신한 가장이었던 것으로 드러났습니다.

지난 7일 밤 8시 50분쯤 경기 양주시 옥정동 우체국 인근에서 40대 운전자 A 씨가 몰던 SUV 차량이 갑자기 인도로 돌진했습니다.

이 차량에 길을 가던 30대 남성이 치어 심정지 상태로 병원에 이송됐지만, 결국 숨졌습니다.

현장에서 검거된 A 씨의 혈중알코올농도는 0.2%를 초과한 것으로 전해졌습니다.

면허취소 수치 두 배 이상이었습니다.

A 씨는 음식점 주차장에서 차를 몰아 인도로 진입한 뒤 약 800m를 달리다 사고를 낸 것으로 조사됐습니다.

숨진 남성은 쌍둥이 출산을 기다리고 있던 예비 아빠였는데 유족 측은 "쌍둥이를 가진 것을 알고 많이 기뻐했는데 한순간 사고로 목숨을 잃어 너무나 비통하다"고 말한 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 조사에서 "기억이 안 난다"는 취지로 말했다고 경찰은 전했습니다.

경찰은 A 씨에 대해 특가법상 위험운전치사 혐의 등을 적용해 구속했습니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
