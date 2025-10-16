뉴스

마러라고 찾는 이재용·정의선 등 총수들…트럼프와 골프 회동 주목

박현석 기자
작성 2025.10.16 15:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
마러라고 찾는 이재용·정의선 등 총수들…트럼프와 골프 회동 주목
▲ 국내 4대 그룹 총수

한미 관세 협상 최종 타결 가능성이 커진 상황에서 국내 주요 그룹 총수들이 트럼프 미국 대통령의 별장으로 알려진 마러라고 리조트를 찾아 트럼프 대통령과도 접촉할 예정으로 알려졌습니다.

이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수와 김동관 한화그룹 부회장은 손정의 일본 소프트뱅크 회장의 초청으로 미국 플로리다주에 있는 마러라고 리조트에 방문할 예정입니다.

이 회장과 정 회장은 어제(15일) 일본에서 열린 '한·미·일 경제대화' 참석 후 오늘 미국으로 이동하고, 최 회장 등은 한국에서 개별적으로 출발할 예정으로 알려졌습니다.

총수들을 초청한 소프트뱅크 손정의 회장은 오픈AI, 오라클과 손잡고 미국 전역에 AI 데이터센터 등을 구축하는 스타게이트 프로젝트를 추진하고 있습니다.

이번 행사는 남아프리카공화국 출신 골프 선수인 개리 플레이어의 90세 생일을 맞아 손 회장이 프로젝트에 동참할 기업들을 찾기 위해 마련한 것으로 전해집니다.

미국 USA투데이 등에 따르면 전 세계 70여 개 기업 총수나 최고경영자가 행사에 참여하는 가운데, 트럼프 대통령도 미국 투자를 독려하기 위해 이번 주말 마러라고를 찾아 기업인들과 골프 회동에 나섭니다.

이 자리에서 총수들은 최종 타결 국면에 직면한 관세 협상을 측면 지원할 것으로 예상됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박현석 기자 사진
박현석 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지