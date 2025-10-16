뉴스

'24시간 만에'·'단돈 31만 원'…화제의 결혼식, 뭐길래?

시대에 따라 결혼식 문화도 많이 달라지는 것 같네요.

아랍에미리트에서 스마트폰 앱을 이용해 간편히 비대면 결혼할 수 있는 서비스가 나왔습니다.

<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '결혼식도 스마트폰 비대면 시대'입니다.

아랍에미리트 정부가 만든 스마트폰 애플리케이션, 탐입니다.

국적에 관계없이 누구나 이용할 수 있는 탐에는 '결혼'이라는 기능이 있다는데요.

사용자들은 우리 돈 약 31만 원을 내고 온라인 서류를 작성하고 주례자를 섭외하면, 24시간 만에 비대면 결혼식을 열 수 있습니다.

이런 비대면 결혼 서비스는 아랍에미리트 시민과 외국인 거주자뿐만 아니라 비거주자에게도 제공되는데요.

다만 비거주자는 변호사 또는 기타 대리인이 필요하다고 하네요.

사연이 알려지자 누리꾼들은 "허례허식 0%의 결혼식 완전 가능" "결혼 시장 종사자들 곡소리가 들려" "이제 스몰웨딩도 사치인가, 바쁜 요즘 시대에 안성맞춤" 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 유튜브 App Explorer · deneemotion)
