"지상파 방송, 과거에 묶여 있어…규제 완화해야"

이재명 대통령이 '제2차 핵심규제 합리화 회의'를 주재한 자리에서 낡은 방송규제 등은 극복해야 할 숙제라면서 지상파 방송에 대한 차별적 광고 규제등을 없애겠다고 밝혔습니다.



강청완 기자입니다.



2차 핵심 규제 합리화 전략회의를 주재한 이재명 대통령.



민생 안정을 위해선 기업의 경제활동이 활성화되어야 하고 이를 위한 핵심 의제는 규제 합리화라고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 무조건 '일단 안 돼'라고 할 게 아니라 '일단 돼' 쪽으로 마인드를 바꿔야 된다는 거죠.]



회의에선 특히 방송 등 문화산업과 관련해 국내 지상파 방송이 20~30년 전 아날로그 시절 규제에 묶여 글로벌 OTT와 경쟁에서 뒤처지고 있다는 점이 지적됐습니다.



[최휘영/문화체육관광부 장관 : 우리 지상파 방송사들은 미디어 환경이 지금과 아주 달랐을 때 만들어 놓은 과거의 규제 틀에 발목이 잡혀서 매우 고통스러워하고 있습니다.]



[방문신/한국방송협회장 (SBS 사장) : 지상파 전체의 광고 매출액이 2002년도에 2조 8천억이었습니다. 그러다 작년에 8천300억으로 추락을 했습니다.]



이 대통령은 낡은 방송규제 등은 극복해야 할 숙제라면서 국민 정서에 맞는 합리적인 선까지 규제를 완화해야 한다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 지상파라는 이유로 과거에는 특혜를 받았으니까 규제가 심했겠지만, 요즘은 뭐 특혜라고 할 것도 없이 똑같은데 규제를 차별적으로 유지할 이유가 없는 상황인 것 같아요.]



정부는 방송광고 유형을 7종으로 명시해 제한한 현 규제를 법령에 금지된 항목 외에는 모두 허용하는 네거티브 규제로 전환하고, 광고 일 총량제 등을 도입하는 내용의 방송법 개정을 연내 완료하겠다고 밝혔습니다.



또 신약 허가심사 절차를 빠르게 하고 재생에너지 규제를 완화하는 바이오, 에너지 분야 등 규제 합리화도 함께 약속했습니다.



(영상취재 : 이병주·하륭, 영상편집 : 김호진)