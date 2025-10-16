9월 금융권 가계 대출 1.1조↑…6·27 등에 증가폭 4분의 1 토막

이미지 확대하기

▲ 은행 가계 대출 추이

6·27 대출 규제와 비이사철 수요 감소 등으로 지난달 전체 금융권 가계 대출 증가 폭이 1조 원대로 급감했습니다.한국은행이 발표한 '금융시장 동향'에 따르면 9월 말 기준 예금은행의 가계 대출 잔액은 8월 말보다 2조 원 많은 1천170조 2천억 원으로 집계됐습니다.지난 6월 6조 2천억 원에 이르던 가계 대출 증가 폭은 6·27 대책 이후 7월 2조 7천억 원으로 줄었다가, 8월 다시 4조 원대로 반등했지만, 9월에는 다시 절반 수준으로 축소됐습니다.대출 종류별로는 전세자금대출을 포함한 주택담보대출이 2조 5천억 원 늘었고, 반대로 신용대출 등 기타 대출은 5천억 원 줄었습니다.박민철 한은 시장총괄팀 차장은 "주택담보대출의 경우 6·27 대책 영향이 이어진 데다 7∼8월 이사철과 비교해 상대적으로 전세 자금 수요가 적은 계절적 요인 등으로 증가 폭이 축소됐다"며, "기타 대출은 신용대출 한도 축소 효과가 지속되고, 분기 말 부실 채권 매·상각 영향까지 더해져 감소세로 전환됐다"고 설명했습니다.(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)