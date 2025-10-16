뉴스

취준생 80% "일 경험 기회 부족"

박현석 기자
작성 2025.10.16 15:41
취업 준비생 10명 중 8명은 일 경험을 쌓는 데 어려움을 겪는 것으로 나타났습니다.

한국경영자총협회가 전국 20∼34세 남녀 구직자 1천 명을 대상으로 실시한 '미취업 청년의 취업 준비 실태조사'에 따르면 응답자 80.7%는 가장 큰 애로사항으로 '업무 경험 및 경력 개발 기회 부족'을 꼽았습니다.

'일자리 정보 부족'이 45.3％로 뒤를 이었고, '직무 관련 자격증 취득의 어려움', '학점·외국어 점수 취득의 어려움' 순으로 나타났습니다.

취업 준비에 가장 도움이 되는 지원 제도에 대해선 '인턴 또는 일경험 프로그램'이 가장 많이 꼽혔습니다.

이어 '취업 관련 지원금 또는 장학 제도', '취업포털·온라인 플랫폼 등의 취업 관련 정보' 순이었습니다.

기업들의 가장 중요한 기준이 무엇이라고 생각하는지 묻는 문항에선 응답자의 74.6%가 '직무 관련 일 경험'을 꼽았습니다.

경총은 "미취업 청년들이 직무 관련 일 경험의 중요성을 체감하고 있지만, 취업 준비 과정에서 업무를 경험하거나 경력 개발을 할 수 있는 기회나 정보가 부족한 상황"이라고 지적했습니다.
취업 준비 과정에서 느끼는 가장 큰 애로사항 (복수응답) (사진=한국경영자총협회 제공, 연합뉴스)

(사진=한국경영자총협회 제공, 연합뉴스)
