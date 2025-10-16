"미 세관당국, 한국산 세탁기 등 관세 회피 의혹 사실무근 판단"

▲ 8월 7일 미국 일리노이주 버넌힐스의 한 소매 매장에 세탁기와 건조기가 진열돼 있다.

한국산 세탁기 등 가전제품들이 미국 수입 관세를 회피했다는 의혹이 사실무근이라는 판단을 미국 연방정부의 주무기관이 내렸다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 보도했습니다.이런 의혹은 미국에 본사를 둔 생활가전업체 월풀이 삼성전자와 LG전자, 'GE 어플라이언시즈'의 현재 모회사인 중국의 하이얼 등을 대상으로 제기했습니다.월스트리트저널의 단독 보도에 따르면 미국 국토안보부(DHS) 산하 세관국경보호국(CBP)은 미국으로 수입되는 가전제품들의 신고 가격이 과소 신고되고 있다는 의혹은 사실이 아니라는 결론을 내렸습니다.앞서 월풀은 수입 서류들로부터 생성된 연방정부 데이터를 분석한 결과 올해 6월부터 미국으로 수입되는 가전제품들의 세관 신고 가격이 급락한 것으로 드러났다며, 신고가격이 '언더밸류', 즉 실제 가격보다 낮은 표시 금액을 서류에 기재하는 행위 수법으로 낮춰진 의혹이 있다고 주장했습니다.이런 의혹에 대해 일부 관세 전문가들은 실제로 관세 회피를 위한 언더밸류가 이뤄진 것이 아니라 데이터 입력 오류나 중복 집계 오류 등일 공산이 크다는 의견을 내놨으며 이번에 세관국경보호국(CBP)도 똑같은 판단을 내렸습니다.월풀이 지목했던 업체 중 LG전자와 삼성전자는 신문의 논평 요청에 즉각 답하지 않았습니다.GE 어플라이언시즈는 "잘 운영되는 기업이라면 이 데이터를 사용할 때의 한계를 이해할 것"이라며 "월풀이 이를 오용했을 뿐만 아니라 경쟁에 유리하도록 무기화하려고 시도한 것은 불행한 일"이라고 월풀을 비판했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)