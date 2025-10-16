캄보디아 "온라인 사기 단속해 20개국 3천여 명 체포"

▲ 캄보디아 온라인사기 대응 위원회가 공개한 체포된 온라인사기 범죄자들

캄보디아 당국이 온라인 사기 범죄를 단속해 3개월간 3천400명 이상 체포했다고 밝혔습니다.캄보디아 현지 매체 크메르타임스에 따르면 캄보디아 온라인 사기 대응 위원회는 지난 7월 27일부터 이달 14일까지 합동 단속을 벌여 20개국 출신 3천455명을 체포했다고 발표했습니다.합동 단속은 캄보디아 수도인 프놈펜 및 18개 지역 92개 거점에서 이뤄졌습니다.국적별로 보면 중국(타이완 포함), 베트남, 태국, 인도네시아, 인도, 방글라데시, 한국, 파키스탄, 네팔, 말레이시아, 일본, 미얀마, 필리핀, 라오스, 카메룬, 나이지리아, 우간다, 시에라리온, 몽골, 러시아 등입니다.당국은 출신 국적별 비중을 따로 밝히지는 않았습니다.캄보디아 자국민이 얼마나 적발됐는지도 발표에 포함되지 않았습니다.당국은 현장에서 컴퓨터, 휴대전화, 여권, 기타 전자 장비 등 방대한 증거를 압수했으며 수사를 진행하고 있습니다.프놈펜, 칸달, 시아누크빌, 깜폿에서 단속된 10개 주요 사건에 대해선 법적 절차에 착수해 주범 내지 공범으로 지목된 여성 5명을 포함한 75명이 재판에 넘겨졌습니다.여성 476명을 포함한 외국인 2천825명은 이미 추방됐습니다.이번 단속은 올해 캄보디아에서 실시된 가장 큰 규모의 사이버범죄 합동 단속으로 꼽힙니다.당국은 상당수의 인신매매 피해자를 구조했으며 사기·인신매매 범죄 관련 여러 조직을 해체했습니다.또 압수된 증거를 분석하기 위해 국제 공조를 지속하고 국경을 초월한 범죄 활동의 배후와 조직 구조를 밝히는 데 주력하고 있습니다.(사진=크메르타임스 캡처, 연합뉴스)