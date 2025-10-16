유튜브 장애, 보안 시스템 작업 중 발생…'10분 룰' 위반

▲ 16일 유튜브 모바일 접속 시 동영상 재생이 되지 않는 오류가 발생해 검은 화면이 보이고 있다.

오늘(16일) 아침 발생한 유튜브 동영상 서비스 장애는 스팸 방지 시스템 작업 오류 때문으로 확인됐습니다.구글은 또 해당 장애를 과학기술정보통신부 규정보다 늦게 보고해 '늑장 신고' 논란이 불거졌습니다.과기정통부에 따르면 구글코리아는 오전 9시 1분쯤 유튜브 동영상 장애 사실을 정부에 보고했습니다.주요 방송·통신사업자는 서비스 장애 발생 시 10분 이내 통신 재난·발생 사실을 과기정통부에 보고해야 하지만 구글코리아는 이를 지나쳐 신고한 겁니다.과기정통부는 지난 2022년 카카오 데이터센터 화재를 계기로 구글 등 대형 플랫폼 사업자 7곳을 주요 방송·통신사업자로 지정해 정부의 재난관리 대상으로 규정했습니다.오늘 유튜브 서비스 장애 시간은 오전 8시 17분부터 오전 9시 10분까지로 추정됩니다.과기부에 따르면 이번 유튜브 서비스 장애의 원인은 스팸 방지 시스템 작업 오류로 추정되고 시스템 롤백 조치를 거쳤습니다.한 관계자는 "한국 시간 오전 8시 17분 유튜브와 유튜브 뮤직 서비스에서 동영상 재생 오류가 발생했다"며, "보안 시스템에 대한 변경 사항이 일시적으로 너무 많은 실제 이용자 요청을 차단했고, 구글이 이를 해결하기 위해 해당 변경 사항을 롤백했다"고 밝혔습니다.이어 "한국 시간 오전 8시 30분 롤백 조치를 시작해 9시 10분 기준 조치 내역이 모두 반영돼 서비스가 정상화됐다"며, "상황을 계속 예의주시하며 대응 중"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)