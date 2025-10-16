뉴스

[자막뉴스] "아는 동생이 탑승권을"…텔레그램 지인 믿고 캄보디아 출국하려던 30대 남성 제지한 경찰

정경윤 기자
작성 2025.10.16 14:53 조회수
캄보디아로 출국하려던 30대 남성이 항공기에 탑승하기 직전 경찰의 권유로 출국하지 않고 귀가했습니다.

인천국제공항경찰은 어제(15일) 저녁 7시쯤 인천공항 제1여객터미널 탑승 게이트 앞에서 캄보디아행 항공기에 탑승하려 한 30대 남성 A 씨의 출국을 제지했습니다.

A 씨는 경찰과의 면담 과정에서 "본업을 그만두고 쉬고 있었는데 과거 텔레그램을 통해 알게 된 동생이 항공기 탑승권을 보내줬다"는 취지로 설명했습니다.

다만 텔레그램 대화 내용을 공개하길 꺼렸고 캄보디아 도착 이후 행선지나 호텔 등도 구체적으로 설명하지 못한 것으로 알려졌습니다.

항공권을 제공한 지인과 실제 만난 적도 없고 모든 대화는 텔레그램을 통해 이뤄진 것으로 조사됐습니다.

경찰은 범죄 연관성이 의심된다고 A 씨를 설득한 끝에 겨우 출국을 막았습니다.

또 A 씨를 상대로 추가 조사를 벌여 실제로 범죄 연관성이 있는지도 수사할 계획입니다.

경찰은 어제부터 경찰관 4명을 인천공항 캄보디아행 항공기 탑승 게이트에 배치해 범죄에 연루된 탑승자가 있는지 불심검문을 하고 있습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 이승희 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
