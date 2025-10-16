KT 불법 기지국 20개 추정…접속자 2만 2천 명 달해

▲ KT 무단 소액결제 사건 피의자 A 씨(왼쪽)와 B 씨가 9월 25일 경기도 수원시 영통구 수원영통경찰서 유치장에서 검찰로 송치되고 있다.

KT 무단 소액결제에 사용된 것으로 추정되는 불법 기지국 아이디 개수와 해킹에 노출된 피해자 수가 늘어난 것으로 파악됐습니다.오늘(16일) 국회 과학기술정보방송통신위원회 최민희 위원장(더불어민주당)이 확인한 바에 따르면 범행에 쓰인 기지국 아이디(셀 아이디) 4개 외에도 추가 불법 아이디가 발견돼 현재까지 모두 20개가량이 사용된 것으로 추정되고 있습니다.무단 소액결제를 당한 피해자 수도 10명 이내로 추가 발견됐습니다.KT는 무단 소액결제 사건 피해자가 362명으로, 경찰은 지난 13일 기준 220명으로 집계하고 있습니다.같은 당 황정아 의원은 KT가 발표한 인원 외 피해자가 경찰이 파악한 대상에 포함된 경우가 있어 알려지지 않은 피해가 더 있을 수 있다는 의혹을 제기한 바 있습니다.황 의원에 따르면 불법 기지국에 접속한 인원수 역시 기존 2만 30명에서 2천여 명 증가한 것으로 나타났습니다.불법 기지국에 접속된 피해자의 휴대전화 번호, 국제이동가입자식별정보(IMSI), 국제단말기식별번호(IMEI) 등 개인정보가 유출됐던 것으로 미뤄 추가 피해자 2천여 명의 정보도 유출됐을 우려가 제기됩니다.다만, KT가 추가 피해자에게 불법 기지국 ID 접속 여부를 고지했는지, 개인정보보호위원회에 추가로 신고했는지 여부는 알려지지 않았습니다.황정아 의원은 "추가 피해가 없다는 식으로 상황을 모면하려던 KT의 거짓말이 결국 드러났다"면서 "KT의 반복적이고 악의적인 축소, 은폐 행태에 대해 징벌적 제재를 가해야 한다"고 비판했습니다.KT 해킹 민관 합동 조사단 관계자는 "추가된 불법 기지국 아이디와 피해 인원의 정확한 수는 현재 조사 중"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)