[뉴블더] 캄보디아 범죄 배후 '프린스그룹' 회장 87년생 '천즈'

한국인 청년의 고문과 사망 이후 캄보디아 범죄조직의 실태가 잇따라 알려지고 있는 가운데, 이들 범죄조직의 배후와 그 수장들에게도 이목이 집중되고 있습니다.



특히 미국과 영국이 대대적인 제재에 착수한 캄보디아 '프린스 그룹'의 천즈 회장이 대표적 배후로 꼽히고 있습니다.



1987년생, 39살인 천즈 회장이 운영하는 프린스그룹은 캄보디아에서 부동산, 금융, 관광, 물류, 식음료, 엔터테인먼트 등 여러 사업을 하고 있습니다.



천즈 회장은 중국 푸젠성 출신으로, 캄보디아로 이주한 뒤 '청년 사업가'로 이름을 알렸고 정치권 인맥을 쌓으며 훈센 캄보디아 전 총리의 정치고문으로 활동하기도 했습니다.



또 캄보디아 정부와 손잡고 다양한 장학 프로그램을 펼쳐 국제적으로 권위 있는 상까지 받았습니다.



하지만 이런 허울 뒤에서 천 회장은 대규모 수용시설을 관리하며 온라인 사기를 벌이고 막대한 범죄수익으로 제트기와 사치품, 고가 미술품 등을 구입했습니다.



미 법무부는 프린스그룹을 '초국가적 범죄조직' '거대 사이버 사기 제국'으로 규정하고 천 회장을 배후 조종자로 지목하며 100건이 넘는 제재를 가하고 21조 원 상당의 코인을 압류했는데요.



천 회장은 현재 도주 상태입니다.



캄보디아에서 활동한 쉬아이민, 둥러청, 셔즈장 등 중국 출신의 악명높은 도피 범죄자 3명도 미국 정부의 제재 명단에 올랐습니다.



유엔마약범죄사무소는 삼합회를 비롯해 중국계 폭력 조직이 자국 내 단속을 피해 캄보디아 등으로 활동 영역을 넓혀왔다고 지적했습니다.



