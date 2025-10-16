뉴스

[여담야담] 국힘, '김현지 출석' 총력전…"과도한 정치 공세"·"스캔들 될 판"

작성 2025.10.16 16:01
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 박진호 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 김현지 재산 공개 공방

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"국힘, 김현지 총공격은 지나친 정치 공세…증인 채택 의도라면 전략 실패" 

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"김현지 의혹, 민주당 증인 채택 거부에서 시작된 것…증인 나와야" 

● "김용 사건도 개입" 주장

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"주진우 의혹 제기 기자회견, 면책특권 없어…확실한 근거 제시가 우선"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"김현지, 총리나 비서실장급 영향력 있는 듯…국민 알아야 할 권리 있어"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지