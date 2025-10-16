[여담야담] 국힘, '김현지 출석' 총력전…"과도한 정치 공세"·"스캔들 될 판"

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 박진호 SBS 논설위원
● 김현지 재산 공개 공방
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"국힘, 김현지 총공격은 지나친 정치 공세…증인 채택 의도라면 전략 실패"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"김현지 의혹, 민주당 증인 채택 거부에서 시작된 것…증인 나와야"
● "김용 사건도 개입" 주장
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"주진우 의혹 제기 기자회견, 면책특권 없어…확실한 근거 제시가 우선"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"김현지, 총리나 비서실장급 영향력 있는 듯…국민 알아야 할 권리 있어"
