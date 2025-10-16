뉴스

[여담야담] "쌍욕 들었다" vs "멱살 잡혔다"…'문자 폭로' 공방 2차전

SBS 뉴스
작성 2025.10.16 16:00
[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 박진호 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 욕설 폭로 2차전

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"시시비비 떠나 국감장에서 할 얘기 아냐…개인 간 감정 풀고 현안으로 돌아가야"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"욕설 고발전, 국회의원 수준 처참해…상임위원장, 책임감 느끼고 이끌어야"

● '종묘 차담회' 질타

김유정 / 전 더불어민주당 의원
"김건희 종묘 차담회, 공사 구분 못 하고 개념 없는 행동"

김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"김건희, 사적 욕망을 공적 가치보다 더 앞세워"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
