[여담야담] '대법원 현장 검증' 후폭풍…법사위 국감 또 파행

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 박진호 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 시작부터 고성 파행
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"대법원, 국감서 누구 하나 명확한 답변 못해…민주, 확인 위해 대법원 현장 검증한 것"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"'국힘 언론 플레이'는 뜬금없는 주장…언론 일은 언론사에 문제 삼아야 할 일"
● "국민 기대 살필 것"
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"민주, 조희대 탄핵 추진은 생각 안 하는 듯…여론 부담 있어"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"조희대, '본인의 사명 다하겠다' 발언은 사퇴 안 하겠다는 것"
박진호 / SBS 논설위원
"추미애 행보, 여당을 위한 정치 판단과 개인 정치적 이해관계 일정 부분 함께 작용한 듯"
