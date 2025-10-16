CJ ENM·워너 브라더스 디스커버리 손 잡았다…콘텐츠·플랫폼 전방위 협업

CJ ENM과 워너 브라더스 디스커버리(WBD)가 K-콘텐츠의 글로벌 확산과 경쟁력 강화를 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 16일 밝혔다.



양사는 콘텐츠와 플랫폼을 아우르는 전방위 협업에 나선다. △K-콘텐츠 공동 기획 및 제작 △홍콩, 대만, 동남아시아 등 아시아태평양 17개 지역 'HBO 맥스' 내 '티빙 브랜드관' 출시 △글로벌 유통 확대 등 포괄적 협업을 약속했다.



올해 문화사업 30주년을 맞아 '글로벌 가속화 원년'을 선언한 CJ ENM은 이번 파트너십 체결을 통해 글로벌 진출 발판을 마련, 지속 가능한 K-콘텐츠 생태계 구축에 나선다는 계획이다.



국내 온라인동영상서비스(OTT) 티빙은 홍콩, 대만, 동남아시아 등 아시아태평양 시장에 HBO 맥스 내 티빙 브랜드관 형태로 처음 진출하게 된다. 티빙은 K콘텐츠의 인기가 높은 아시아 시청자들에게 최신 인기 시리즈, 예능 콘텐츠를 선보이며 시청 접근성과 인지도를 동시에 확보한다는 계획이다. 양측은 11월 초 선공개 콘텐츠를 선보인 뒤 내년 초 브랜드관을 정식 출시한다.



양사는 K-콘텐츠 글로벌 공동 제작도 추진한다. WBD와 CJ ENM은 공동 투자로 전 세계 시청자를 대상으로 한 콘텐츠를 기획, 제작해 HBO 맥스를 통해 글로벌 시청자들에게 공개할 예정이다.



이미경 CJ그룹 부회장은 "CJ ENM은 전 세계 관객과 소통하며 한국 콘텐츠의 글로벌화를 이끌어왔다. 이번 파트너십은 독창적인 콘텐츠 역량을 갖춘 CJ와 스토리텔링의 명가 워너 브라더스 디스커버리가 만나, K-콘텐츠의 글로벌 위상을 한층 더 높이는 전환점이 될 것"이라고 말했다.



데이비드 자슬라브 워너 브라더스 디스커버리 CEO는 "전 세계에서 공감을 얻는 보편적 스토리텔링 선두 주자 CJ ENM과 협력하게 되어 기쁘다"며 "이번 협력은 주요 글로벌 시장에서 현지에 최적화된 이야기를 선보이겠다는 우리의 의지를 분명히 밝히는 중요한 이정표"라고 말했다.



한편 워너브라더스는 워너브라더스 필름 그룹과 디스커버리 채널, HBO, CNN 등의 서비스와 DC코믹스 지식재산권(IP)을 보유하고 있는 글로벌 미디어 엔터테인먼트사다. 전 세계 220여개국에 서비스를 제공 중이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)