'홈런만 5방' 토론토, 시애틀 꺾고 ALCS 1승 2패 반격

▲ 9회 홈런을 치고 기뻐하는 토론토 바거

미국프로야구 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스가 홈런 5개를 몰아치며 반격에 나섰습니다.토론토는 오늘(16일) 미국 워싱턴주 시애틀의 T모바일 파크에서 열린 2025 MLB 포스트시즌 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4승제) 3차전 시애틀 매리너스와 원정 경기에서 13대 4로 크게 이겼습니다.홈에서 열린 1, 2차전을 모두 내주고 시애틀 원정에 나선 토론토는 반격의 1승을 따내며 시리즈 전적 1승 2패를 만들었습니다.올해 ALCS와 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)는 이날까지 모두 원정팀이 승리했습니다.NLCS에서도 1, 2차전을 모두 원정팀 로스앤젤레스(LA) 다저스가 밀워키 브루어스를 상대로 승리를 따냈습니다.미국 스포츠 전문 매체 ESPN에 따르면 지난해까지 7전 4승제 단기전에서 홈 1, 2차전을 모두 패하고도 해당 시리즈에서 이긴 사례는 총 28번 가운데 3번에 불과합니다.토론토는 3회 5점을 뽑아내며 '빅 이닝'을 만들었습니다.노아웃 2루에서 안드레스 히메네스의 동점 2점 홈런에 이어 2사 만루에서 상대 폭투로 3대 2 역전에 성공했습니다.계속된 2, 3루 기회에서는 돌턴 바쇼의 적시타로 점수 차를 3점으로 벌렸습니다.이후 조지 스프링어와 블라디미르 게레로 주니어의 솔로포, 알레한드로 커크의 3점 홈런까지 더해 토론토는 일찌감치 승부에 쐐기를 박았습니다.시애틀은 올해 정규시즌 홈런 60개를 때린 칼 랄리가 8회 솔로 홈런을 날렸으나 경기 승패에는 큰 영향을 주지 못했습니다.두 팀의 4차전은 17일 같은 장소에서 열립니다.(사진=AP, 연합뉴스)