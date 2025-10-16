뉴스

'전인미답' 3,720대 올라선 코스피, 숨 고르며 방향성 탐색

유영규 기자
작성 2025.10.16 12:46 조회수
▲ 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다.

오늘(16일) 사상 처음으로 3천700선을 뚫어낸 코스피가 잠시 숨을 고르면서 방향성을 탐색하는 모양새입니다.

오늘 오전 11시 15분 현재 코스피는 전장보다 63.51포인트(1.74%) 오른 3,720.79를 나타냈습니다.

지수는 18.54포인트(0.51%) 오른 3,675.82로 개장해 전날 기록한 장중 사상 최고치(3,659.91)를 하루 만에 갈아치웠습니다.

이후에도 지속적으로 상승, 오전 10시 2분 한때 3,726.42까지 올랐다가 현재는 3,710대를 중심으로 등락을 이어가며 횡보 중입니다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 3천663억 원과 3천218억 원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있습니다.

기관 중에선 연기금 등이 1천182억 원을 순매수했고, 개인은 홀로 6천609억 원을 순매도하며 차익을 실현하고 있습니다.

외국인은 코스피200선물 시장에서도 2천16억 원 매수 우위를 기록 중입니다.

개인과 기관은 각각 465억 원과 1천840억 원 매도 우위입니다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 0.02포인트(0.00%) 내린 864.70을 보이고 있습니다.

지수는 전장보다 2.10포인트(0.24%) 오른 866.82로 개장한 이후 등락을 반복하다 하락 반전했습니다.

(사진=연합뉴스)
