안병훈·최혜진, 미국 남녀 골프서 '우승 없는 최다 상금' 1위

안병훈과 최혜진이 미국 남녀프로골프 투어에서 우승 없이 가장 많은 상금을 번 선수가 됐습니다.안병훈은 지난주 일본에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 베이커런트 클래식에서 공동 4위에 올라 상금 30만 1천600달러를 벌었습니다.이로써 안병훈은 PGA 투어 228개 대회에서 상금 2천148만 4천985달러를 획득했습니다.안병훈의 PGA 투어 최고 성적은 준우승 다섯 번입니다.이 대회 전까지 2천133만 4천859달러를 벌어 우승 없는 최다 상금 1위를 달린 데니 매카시(미국)가 8월 BMW 챔피언십 이후 대회에 나오지 않는 사이 안병훈이 역전에 성공했습니다.매카시는 211개 대회에서 우승이 없고, 최고 성적은 준우승 2회입니다.원래 이 부문에서는 토미 플리트우드(잉글랜드)가 '절대 강자'였습니다.올해 8월 투어 챔피언십 전까지 우승 없이 3천만 달러를 넘게 벌었던 플리트우드는 투어 챔피언십 정상에 오르며 '우승 없는 최다 상금' 부문에서 탈퇴했습니다.LPGA 투어에서는 최혜진이 우승 없이 578만 7천46달러의 상금을 쌓아 이 부문 1위입니다.2022년 LPGA 투어에 데뷔한 최혜진은 97개 대회에 출전해 준우승 2회가 가장 좋은 성적입니다.최혜진은 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서는 프로 데뷔 이후 9승, 아마추어 시절 2승을 기록했습니다.최혜진도 지난주 중국에서 열린 LPGA 투어 뷰익 상하이 공동 11위로 상금 4만 1천697달러를 받아 이 부문 1위가 됐습니다.이 대회 전까지는 577만 4천962달러의 린시위(중국)가 LPGA 투어 우승 없는 최다 상금 1위였습니다.린시위는 올해 2개 대회에서 모두 컷 탈락하며 상금을 추가하지 못했습니다.미국 투어 우승은 없지만 우리 돈으로 환산하면 안병훈은 그동안 300억 원이 넘는 상금을 받았고, 최혜진은 82억 원 정도의 상금을 벌었습니다.(사진=AP, 연합뉴스, 게티이미지코리아)