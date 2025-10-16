캄보디아 나가려던 30대 막아선 경찰…"범죄 연루 가능성"

▲ 인천공항서 검문검색

한국인 대상 납치·감금 범죄가 속출하는 캄보디아로 가려고 한 30대 남성이 항공기 탑승 직전 경찰의 권유로 출국하지 않고 귀가했습니다.오늘(16일) 인천국제공항경찰단에 따르면 경찰은 전날 오후 7시쯤 인천공항 제1여객터미널 탑승 게이트 앞에서 캄보디아행 항공기에 탑승하려고 한 30대 남성 A 씨의 출국을 제지했습니다.공항경찰단은 전날부터 경찰관 4명을 인천공항 캄보디아행 항공기 탑승 게이트에 배치해 범죄에 연루된 탑승자가 있는지 불심검문을 하고 있습니다.경찰은 캄보디아 현지 범죄에 한국인 청년들이 연루될 가능성을 사전에 차단하기 위해 경찰관 투입을 결정했습니다.전날 검문 당시 A 씨는 경찰관과 면담 과정에서 "본업을 그만두고 쉬고 있었는데 과거 텔레그램을 통해 알게 된 동생이 항공기 탑승권을 보내줬다"는 취지로 설명했습니다.그러나 그는 텔레그램 대화 내용을 공개하길 꺼렸고, 행선지나 숙박업소도 구체적으로 설명하지 못한 것으로 파악됐습니다.이에 경찰은 범죄 연루 가능성을 우려해 "캄보디아에서 한인 대상 범죄가 만연한 상황에서 걱정이 되니 우리를 믿고 상담을 받아달라"고 설득한 끝에 A 씨의 출국을 제지했습니다.경찰은 또 A 씨를 상대로 추가 조사를 벌여 실제로 범죄 연관성이 있는지 수사할 방침입니다.경찰 관계자는 "범죄에 연루될 가능성이 있다고 우려돼 A 씨의 출국을 제지했다"며 "캄보디아행 항공기 탑승교 앞에 계속 경찰관을 배치해 범죄 연루가 의심되는 탑승자는 출국하지 않도록 권유할 계획"이라고 말했습니다.(사진=인천경찰청 제공, 연합뉴스)