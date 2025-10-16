[날씨] 밤 되면 비 대부분 그쳐…일요일 아침 기온 '뚝'

현재 제 옆으로는 서울 하늘 모습 보이고 있는데요.



하늘에 구름이 가득합니다.



오늘(16일) 수도권과 영서 지역의 하늘에는 가끔 구름이 많겠고요.



그 밖의 전국 하늘 표정 흐린 가운데 영동과 영남, 제주 지역에서는 비가 더 이어지겠습니다.



영동 지역에 5~10mm, 영남과 제주 지역에 5mm 안팎의 비가 예상되고요.



비는 밤이 되면 대부분 그치겠습니다.



오늘 동해 남부 해상과 남해상 그리고 제주 해상에서는 돌풍과 천둥, 번개를 동반할 때 있겠습니다.



해상 안전사고 각별히 유의해 주셔야겠습니다.



낮 기온은 평년 수준을 웃돕니다.



서울의 낮 최고 기온 23도로, 평년보다 3도가량 높겠고요.



대전의 낮 최고 기온 23도, 부산 24도 예상되고, 광주의 낮 기온은 27도까지 오르면서 늦더위가 나타나겠습니다.



내일 밤 서쪽 지역부터 다시 비가 시작돼 토요일이면 전국 곳곳에 비가 내릴 텐데요.



비는 오전 중에 대부분 그치겠고, 비가 그친 뒤 일요일에는 서울의 아침 기온이 한 자릿수까지 뚝 떨어지는 등 추위가 찾아오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)