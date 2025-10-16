국정감사 나흘 째…대법원 현장검증 후폭풍

<앵커>



국정감사 나흘째인 오늘(16일) 국회에서는 상임위원회 10곳에서 감사가 진행되고 있습니다. 어제 민주당이 주도했던 대법원 현장검증을 두고, 그 후폭풍이 이어졌습니다.



이경원 기자입니다.



오늘 열린 국회 법제사법위원회 국정감사.



어제 민주당이 강행했던 대법원 현장검증의 여파가 오늘까지 계속됐습니다.



포문은 박은정 조국혁신당 의원이 열었습니다.



어제 국정감사에서 이재명 대통령 재판 기록을 보겠다고 한 적이 없는데, 마치 하려고 했던 것처럼 언론 보도가 잇따랐다며, 이는 국민의힘이 허위사실을 유포한 거라고 주장했습니다.



[박은정/조국혁신당 의원 : 법사위원회 명예를 훼손해도 유분수지, 저희가 무슨 대법원의 재판 기록을, 대법관들의 재판 기록 PC를 보러 다녔다고 언론 플레이를 하시고….]



국민의힘은 발언권을 달라고 요청했지만 받아들여지지 않았습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 의사진행발언 주십시오. 이런 독재가 어디 있습니까? 위원장님 발언 기회 주십시오.]



[추미애/국회 법사위원장 (민주당) : 법사위 국감을 참석하지 않고 보이콧 한 위원님들에게 의사진행발언이 의미가 있겠습니까, 위원님 여러분?]



[신동욱/국민의힘 의원 : 말장난하지 말고 달라고요!]



민주당 소속 추미애 법사위원장은 허위사실 유포에 대한 대책 마련 회의가 시급하다며 감사 중지를 선언했습니다.



국회 과학기술정보방송통신위원회도 '문재 공개' 후폭풍으로 시작부터 고성이 오가다, 감사가 중단됐습니다.



그제 국정감사장에서 김우영 민주당 의원이 박정훈 국민의힘 의원의 욕설이 담긴 문자 메시지를 공개했는데, 이 과정에서 박 의원 휴대전화 번호가 그대로 노출된 겁니다.



[박정훈/국민의힘 의원 : 김우영 위원의 그날 행동은 정말 이해할 수 없는 행동이었고, 더군다나 제 전화번호까지 그대로 공개해서, 지금 제가 개딸들의 표적이 돼서….]



[김우영/민주당 의원 : 국회의원 헌법기관이에요. 명함에 전화번호 있죠? 공공연하게 자기 명함을 파서 전화번호를 유권자들한테 알립니다. 그리고 국민의 알권리가 있어요.]



여야의 격한 공방으로 불과 한 시간도 안 돼 두 곳의 국정감사장이 오전 한때 멈춰 섰습니다.



민생 국감, 정책 국감의 취지가 무색해지고 있단 평가가 나오고 있습니다.



(영상편집 : 황지영)