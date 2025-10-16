[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 베선트 미 재무장관은 한미 무역협상이 마무리 단계에 접어들었다고 말했습니다. 구윤철 부총리 역시 빠른 속도로 조율하는 단계라고 밝혀 한미 무역협상이 급물살을 타는 분위기입니다.



2. 대법원이 최태원 SK회장과 노소영 관장의 이혼 소송 2심 판결이 잘못됐다며 재판을 다시 하라고 결정했습니다. 대법원은 노태우 비자금 300억은 뇌물이기 때문에 재산기여로 인정할 수 없다고 파기환송 이유를 밝혔습니다.



3. 이재명 대통령 지시로 세관 마약수사 외압의혹을 수사하기 위해 동부지검으로 파견된 백해룡 경정이 합동수사팀은 불법단체라고 주장해 파문이 일고 있습니다. 발령 첫날인 어제(15일) 출근하지 않았던 백경장은 임은정 지검장을 향해 소통을 하지 않고 있다고 비난했습니다.



4. 자금 세탁을 위해 유령법인을 만들고 대포통장을 개설한 뒤 1천억이 넘는 범죄 자금을 세탁해 온 일당이 경찰에 적발됐습니다. 조직 총책은 아들과 함께 국내에서 저소득 고령자 명의로 자금을 세탁해 왔고, 동생은 필리핀에서 보이스 피싱 해외 조직을 운영해 온 것으로 드러났습니다.