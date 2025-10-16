이 대통령 "경제 회복·민생 강화 위한 핵심 의제는 규제 합리화"

▲ 이재명 대통령이 16일 용산 대통령실에서 열린 제2차 핵심규제 합리화 전략회의애서 K-바이오 관련 심층 토의를 주재하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(16일) "경제를 회복시키려면 경제 활동이 활발해져야 하며, 이를 위한 핵심적인 과제는 바로 규제 합리화"라고 말했습니다.이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 '제2차 핵심규제 합리화 전략회의'에 참석해 "사회 전체의 양극화와 불균형을 조금이라고 완화하는 게 이재명 정부의 주요 목표 중 하나"라며 이같이 설명했습니다.이 대통령은 "관료화가 진행되면 고정관념에 의해 권한을 행사하게 되고, 이런 부분이 현장에서 족쇄로 작용하는 경우가 있다"고 지적했습니다.이어 이 대통령은 규제 완화 과정에서의 정부의 역할도 강조했습니다.규제 완화 등으로 집단 간의 이해관계가 충돌할 때, 이를 잘 조정하는 것이 정부의 역할이라는 겁니다.그러면서 "구더기가 생길 것 같으니 장을 담그지 못하게 하자는 것인데, 그러지 말고 구더기가 생기지 않게 보완 장치를 철저히 하고 장을 잘 담가서 먹으면 되지 않나"라며 "위험 요소를 최소화할 수 있다면 규제도 정리할 수 있을 것"이라고 강조했습니다.또 "태양광 시설 설치 과정에서 주거지역과의 거리에 대한 제한을 풀어줄 경우, 동네 사람들은 흉물이 설치됐는데 이익을 보지 못하고 반대로 소수 업자만 혜택을 차지하는 경우도 있을 수 있다"며 "그러면 주민들이 (시설 설치를) 환영할 수 있도록 혜택을 함께 나누면 된다"고 예시를 직접 제시하기도 했습니다.문화예술 분야에 대해서는 "통제 필요성도 있는 영역"이라며 "물론 김대중 전 대통령이 언급한 대로 지원하되 간섭하지 않는 '팔길이 원칙'이 대원칙이긴 하지만 그럼에도 여러 규제가 있다"고 설명했습니다.이 대통령은 정은경 복지부 장관, 김성환 기후환경에너지부 장관, 오유경 식약처장 등 참석자들에게 "현장 얘기를 충분히 듣고 위험 요소를 최대한 제거하면서 창의성을 발휘하도록 (제도를 개선해야 한다)"고 주문했습니다.(사진=연합뉴스)