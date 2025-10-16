뉴스

[현장영상] 쇼핑몰 앞 '펑' 굉음 내며 터진 폭탄, 연쇄 테러 그 배후에는

에콰도르의 도로에서 잇따라 폭탄 테러가 발생해 당국이 수사에 나섰습니다.

현지시간 14일 에콰도르 최대 도시 과야킬의 쇼핑몰 밖에서 차량에 설치된 폭탄이 터지면서 1명이 숨지고 수명이 부상을 입는 사건이 발생했습니다. 15일에는 에콰도르 서해안과 안데스 산악지대를 잇는 도로의 다리 2곳에서 폭탄이 터졌습니다.

정부는 불법 채굴 조직을 겨냥한 대규모 군사 단속에 대한 보복 행위로 추정하고 있습니다.

현장영상에 담았습니다.

