뉴스

"영생 약속" 30억 뜯은 사이비 교주들 징역 7년·9년 구형

전형우 기자
작성 2025.10.16 11:14 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"영생 약속" 30억 뜯은 사이비 교주들 징역 7년·9년 구형
'영생을 약속한다'며 불법 다단계판매 조직을 만들어 신도 500여 명에게 30억여 원을 뜯어낸 사이비 종교 교주들이 중형을 구형받았습니다.

검찰은 16일 서울남부지법 형사14단독(김길호 판사) 심리로 열린 공동 교주 A 씨와 B 씨의 사기 등 혐의 사건 결심공판에서 각각 징역 7년과 징역 9년을 구형했습니다.

검찰은 "A 씨는 B 씨와 함께 공동 교주 역할을 수행하며 다단계 조직을 통해 상당한 범죄 수익을 취득했고, B 씨는 사업의 주요 아이디어, 방향을 결정했다"고 설명했습니다.

최후진술에서 A 씨는 울먹이며 "잘못을 깊게 반성한다"고 한 반면, B 씨는 "어떻게 부활할 수 있는가에 대한 하나님의 비밀을 말씀으로 푼 것"이라며 무죄를 주장했습니다.

이날 공판이 끝나자 한 방청객은 "이 사람들은 반성하지 않고 있는 거짓말쟁이"라며 "강력하게 처벌해달라"고 외쳐 소란이 일기도 했습니다.

검찰에 따르면 이들은 2016년부터 올해 3월까지 신도들을 무등록 다단계판매 업체의 판매원으로 가입시키고 이 중 500여 명으로부터 대리점 가입비 등 명목으로 약 31억 원을 받아 가로챈 혐의를 받습니다.

A 씨 등은 2013년께부터 "각자가 세계 모든 종교의 주인공인 '하늘 아버지'와 '하늘 어머니', '하나님의 맏아들'로 현존하는 삼위일체"라며 서울과 인천 등지에서 노인과 빈곤층을 대상으로 포교활동을 펼쳤습니다.

또 "영생과 부활을 약속하고 '하나님 기업'을 통해 신도 각자를 사업자로 만들어 재벌보다 더 큰 부자로 만들어주겠다"고 현혹시켜 신도 1천800여 명을 모은 것으로 조사됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지