부산 시내버스 횡단보도 돌진 사고…원인은 "운전자 부주의"

▲ 당시 사고 현장

지난 8월 부산에서 시내버스가 횡단보도로 돌진해 2명이 숨진 사고와 관련해, 경찰이 버스 운전기사의 부주의로 사고가 발생한 것으로 판단했습니다.부산 부산진경찰서는 60대 시내버스 운전기사 A 씨를 교통사고처리 특례법 위반(치사) 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 8월 10일 오후 1시쯤 부산진구 서면교차로 인근에서 버스를 운행하던 중 횡단 버스로 돌진해 보행자 2명과 오토바이를 치었습니다.이 사고로 60대 보행자 2명이 숨졌고 30대 오토바이 운전자가 다쳤습니다.사고 직후 A 씨는 브레이크가 고장 났다고 진술했지만, 경찰이 국과수에 감정을 의뢰한 결과 가속·제동 페달은 정상으로 작동한 것으로 조사됐습니다.또 디지털운행기록장치에서도 사고 당시 가속페달은 최대 100% 작동했지만 제동 페달은 밟지 않은 것으로 확인됐습니다.경찰은 차량 블랙박스와 주변 CCTV 영상 등에서도 차량 결함으로 의심할 만한 특이점이 발견되지 않았다면서, 버스 운전자의 운전 부주의로 최종 판단해 불구속 송치했다고 설명했습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)