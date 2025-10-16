한화 폰세 vs 삼성 가라비토, 플레이오프 1차전 선발 맞대결

▲ 1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 프로야구 한화 이글스와 SSG 랜더스의 경기에서 한화 폰세가 5회 말 투구를 마치고 포효하고 있다.

올해 프로야구 플레이오프(PO·5전 3승제) 1차전은 정규 시즌 상대 평균자책점 '제로'인 선수들끼리 선발 투수 대결로 정해졌습니다.오늘(16일) KBO가 발표한 2025 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 PO 1차전 선발 투수로는 한화 이글스가 코디 폰세, 삼성 라이온즈는 헤르손 가라비토로 예고됐습니다.두 팀의 PO는 17일 오후 6시 30분 대전 한화생명 볼파크에서 1차전으로 막을 엽니다.폰세는 올해 17승 1패, 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개를 기록하며 다승과 평균 자책점, 탈삼진, 승률 4관왕에 올랐습니다.정규시즌 최우수선수(MVP) 후보로 강력하게 거론되는 폰세는 정규시즌 삼성과 경기에 딱 한 번 등판, 6이닝 무실점에 피안타 6개, 볼넷 1개를 내주고 탈삼진 8개를 곁들여 승리 투수가 됐습니다.이에 맞서는 가라비토는 4승 4패, 평균자책점 2.64, 탈삼진 84개의 성적을 올렸습니다.한화에 강한 모습을 보인 가라비토는 정규시즌 한화전 2경기에서 1승, 평균자책점 0.00, 11이닝 피안타 6개, 탈삼진 10개, 볼넷 1개를 기록했습니다.상대 전적만 보면, 가라비토의 한화전 기록이 폰세의 삼성전 기록에 뒤지지 않습니다.(사진=연합뉴스)