뉴스

출근길 유튜브 '먹통'…미국서 서비스 오류 제보 40만 건

유영규 기자
작성 2025.10.16 09:55 수정 2025.10.16 09:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
출근길 유튜브 '먹통'…미국서 서비스 오류 제보 40만 건
▲ 16일 유튜브 재생시 오류로 뜨는 검은 화면

유튜브 영상 재생이 한 시간가량 전 세계적으로 장애를 겪으면서 출근길 이용자들이 불편을 겪었습니다.

온라인 서비스 장애 정보 집계 사이트 '다운디텍터'에 따르면 유튜브는 오늘(16일) 오전 8시(한국 시간)쯤부터 오전 9시쯤까지 미국 지역에서만 최대 37만 건에 달하는 오류 제보가 접수됐습니다.

이 사이트는 이용자 제보와 자체 집계한 웹 지표, 소셜 미디어상의 글 등을 종합해 사이트의 접속 장애 여부를 판단합니다.

이용자들은 유튜브에 접속해 영상에 들어가면 검은 화면만 뜨거나, 광고가 나온 후 영상이 제대로 재생되지 않는다고 잇달아 제보해 왔습니다.

2025년 10월 16일 기준 유튜브 접속장애 제보 건수

이 같은 재생 오류는 PC와 모바일 앱, 스마트TV 등 여러 플랫폼에서 동시다발적으로 발생한 것으로 전해졌습니다.

아울러 유튜브 뮤직·유튜브 TV 등 유튜브와 연계된 다른 서비스들에서도 장애가 발생한 것으로 나타났습니다.

우리나라의 경우 유튜브 사용이 많은 출근 시간대에 오류가 발생해 이용자들이 큰 불편을 겪었습니다.

한 시간여 지속된 유튜브 서비스 장애는 오늘 오전 9시가 훌쩍 넘어서야 해소되기 시작했습니다.

(사진=다운디텍터(Downdetector) 홈페이지 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지