출근길 유튜브 '먹통'…미국서 서비스 오류 제보 40만 건

▲ 16일 유튜브 재생시 오류로 뜨는 검은 화면

유튜브 영상 재생이 한 시간가량 전 세계적으로 장애를 겪으면서 출근길 이용자들이 불편을 겪었습니다.온라인 서비스 장애 정보 집계 사이트 '다운디텍터'에 따르면 유튜브는 오늘(16일) 오전 8시(한국 시간)쯤부터 오전 9시쯤까지 미국 지역에서만 최대 37만 건에 달하는 오류 제보가 접수됐습니다.이 사이트는 이용자 제보와 자체 집계한 웹 지표, 소셜 미디어상의 글 등을 종합해 사이트의 접속 장애 여부를 판단합니다.이용자들은 유튜브에 접속해 영상에 들어가면 검은 화면만 뜨거나, 광고가 나온 후 영상이 제대로 재생되지 않는다고 잇달아 제보해 왔습니다.이 같은 재생 오류는 PC와 모바일 앱, 스마트TV 등 여러 플랫폼에서 동시다발적으로 발생한 것으로 전해졌습니다.아울러 유튜브 뮤직·유튜브 TV 등 유튜브와 연계된 다른 서비스들에서도 장애가 발생한 것으로 나타났습니다.우리나라의 경우 유튜브 사용이 많은 출근 시간대에 오류가 발생해 이용자들이 큰 불편을 겪었습니다.한 시간여 지속된 유튜브 서비스 장애는 오늘 오전 9시가 훌쩍 넘어서야 해소되기 시작했습니다.(사진=다운디텍터(Downdetector) 홈페이지 캡처, 연합뉴스)