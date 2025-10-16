뉴스

최태원·노소영 이혼소송 파기환송…2심서 다시

백운 기자
작성 2025.10.16 10:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

대법원이 조금 전 최태원 SK 그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 1조 3천800여 원의 재산분할을 하라고 한 2심 판결 깨고, 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다. 현장 취재기자 연결합니다.

백운 기자, 선고 결과 전해주시죠.

<기자>

네, 대법원 1부는 오늘 오전 10시 10분쯤 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼소송 선고기일을 열고, 최 회장이 재산분할로 노 관장에게 1조 3천800여 원을 지급하라고 한 2심 판결에 법리 해석상 문제가 있다고 보고 서울고법으로 파기환송했습니다.

최 회장이 2017년 7월 이혼 조정을 신청한 지 8년 3개월 만이자, 지난해 5월 2심 판결이 나온 지 1년 5개월 만입니다.

이혼소송 최대 쟁점은 최 회장이 보유한 SK 주식을 재산분할 대상에 포함할지였습니다.

앞서 2심은 1심 판단을 뒤집고 SK 주식도 재산분할 대상으로 봐 재산분할 금액을 665억 원에서 1조 3천800여 원으로 대폭 높였습니다.

지금의 SK그룹이 있기까지 노태우 전 대통령과 노 관장의 기여가 있었다는 점 등을 고려한 겁니다.

또 다른 쟁점은 노 전 대통령의 비자금 300억 원이 SK 측에 유입됐는지 여부였습니다.

2심 재판부는 노 관장이 법원에 제출한 모친 김옥숙 여사의 메모와 어음 봉투를 근거로, 노 전 대통령 비자금으로 추정되는 300억 원이 최 회장 부친인 최종현 선대회장의 기존 자산과 함께 SK의 전신인 선경 그룹의 종잣돈이 됐다고 판단했습니다.

최 회장 측은 SK주식은 부친에게서 증여받은 돈으로 취득해 부부 공동재산이 아니라, 재산분할 대상에서 제외돼야 한다는 입장을 밝혀 왔습니다.

오늘 대법원 판단에 따라 서울고법이 재산 분할액을 다시 판단해 선고하게 됩니다.

(현장진행 : 편찬형, 영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김준희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지