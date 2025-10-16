뉴스

코스피, 장중 3700선 첫 돌파…이틀째 역대 최고치 경신

유영규 기자
작성 2025.10.16 09:49 수정 2025.10.16 10:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
코스피, 장중 3700선 첫 돌파…이틀째 역대 최고치 경신
▲ 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다.

오늘(16일) 코스피가 상승 출발해 전날 기록한 장중 사상 최고치(3,659.91)를 하루 만에 갈아치우며 3,700선마저 뚫어냈습니다.

오늘 오전 9시 15분 현재 코스피는 전장보다 30.95포인트(0.85%) 오른 3,688.23을 나타내고 있습니다.

지수는 18.54포인트(0.51%) 오른 3,675.82로 개장한 이후 상승폭을 늘려가고 있습니다.

오전 9시 11분쯤엔 3,700.28까지 오르면서 사상 처음으로 3,700선을 넘어서기도 했습니다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날과 같은 1,421.3원으로 장을 시작했습니다.

유가증권시장에서 외국인은 890억 원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었습니다.

개인과 기관은 각각 352억 원과 475억 원을 순매도 중입니다.

다만 연기금 등은 220억 원을 순매수 중입니다.

코스피200선물 시장에서는 외국인과 개인이 각각 1천199억 원과 369억 원 매도 우위, 기관이 1천211억 원 매수 우위를 기록하고 있습니다.

간밤 뉴욕 증시는 급등락하다 혼조세로 마감했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지