유튜브 먹통 사태, 한국 넘어 글로벌 확산 조짐

▲ 유튜브 오류

유튜브 애플리케이션 이용에 일부 장애가 발생한 것으로 확인됐습니다.오늘(16일) ICT(정보통신기술) 업계에 따르면 일부 사용자들의 유튜브 모바일 접속 시 동영상 재생이 되지 않는 오류가 발생하고 있습니다.일부 PC 사용자 역시 동영상 재생에서 동일한 오류를 경험한 것으로 나타났습니다.모바일 앱의 경우 오전 8시 45분 기준 광고 동영상 재생 뒤 검은 화면이 뜨는 오류가 확인됐습니다.여러 차례 재생을 시도하면 동영상이 재생되는 등 오류 유형도 다양한 것으로 확인됐습니다.특히 이번 오류는 국내뿐 아니라 해외에서도 유사한 것으로 전해져 글로벌 차원의 문제일 가능성이 크다는 지적이 나옵니다.일부 이용자는 유튜브 뮤직 이용에도 오류가 발생했다고 전했습니다.구글 관계자는 "현재 상황을 파악 중"이라며 "글로벌 차원인 것 같다"고만 분위기를 전했습니다.실제 일부 외신들도 유튜브 장애 상황을 타진했습니다.뉴질랜드 헤럴드는 "유튜브가 동영상을 클릭하면 에러 메시지를 띄우며 작동하지 않는 것으로 보인다"며 "뉴질랜드에서 자정 이후 최대한 1천600건이 넘는 관련 보고가 이어졌으며, 이 숫자는 계속 늘어나고 있다"고 보도했습니다.신문은 "이 같은 현상은 미국을 포함해 터키와 유럽 등에서도 이어지고 있다"고 덧붙였습니다.(사진=화면 캡처, 연합뉴스)