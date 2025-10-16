간밤 이례적 '10월 집중호우'…동해안 중심으로 비 이어져

이미지 확대하기

오늘(16일) 동해안과 제주를 중심으로 비가 이어지겠습니다.간밤 우리나라 북서쪽과 남동쪽에 각각 고기압이 자리하고 그 사이로 기압골을 동반한 저기압이 지나가면서 이례적인 '10월 집중호우'가 내렸습니다.두 고기압 사잇길로 남서풍이 강하게 불면서 수증기를 다량 공급했기 때문입니다.자동기상관측장비(AWS) 관측기록을 보면 전남 영광군 낙월도와 안마도에는 오늘 새벽 1시간 동안 47㎜가 넘는 비가 쏟아졌습니다.전남 해남군 북일면에는 시간당 강우량 46.5㎜의 집중호우가 있었습니다.제주 제주시 구좌읍과 서귀포시 성산읍의 경우 전날 밤 1시간 동안 44.5㎜와 42.5㎜ 비가 내렸습니다.호남권 일부에서는 기상 관측이래 10월 중 가장 강한 비가 관측되기도 했습니다.전북 고창엔 오늘 오전 1시 48분부터 1시간 동안 비가 34.5㎜ 왔는데 이는 이 지점에서 2010년 12일 관측을 시작한 이래 10월 1시간 강수량으로는 가장 많았습니다.영광(1시간 최다 강수량 31.4㎜)과 전주(31.0㎜), 정읍(28.8㎜) 등에서도 오늘 10월 1시간 강수량 최다치 기록이 바뀌었습니다.오전 8시 현재는 동해안과 제주 서부를 중심으로 비가 내리고 있습니다.오늘 오전까지 서울·인천·경기북부·강원영서북부를 제외한 대부분 지역에 비가 내리다가 대부분 그칠 것으로 예상됩니다.다만 영남과 제주는 오후까지, 경북동해안·북동산지는 밤까지, 강원영동은 17일에도 비가 이어질 것으로 예상됩니다.17일의 경우 강원영동은 오전까지 비가 이어지고 제주는 다시 비가 내리는 가운데 북서쪽에서 남하한 차고 건조한 공기 때문에 서해상에 저기압이 발달, 밤 서쪽 지역부터 재차 비가 오겠습니다.17일 밤 시작된 비는 18일 새벽 전국으로 확대된 뒤 오전 중 그치겠습니다.다만 경남해안, 제주, 강원영동, 경북동해안·북동산지는 이때도 다른 지역보다 길게 강수가 계속될 것으로 예상됩니다.기온은 19일 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 크게 낮아지겠습니다.특히 중부내륙의 경우 19일 아침 기온이 5도 안팎에 머물겠습니다.찬 공기는 상대적으로 무거워 지상에 가라앉는 특징이 있어, 북쪽에서 찬 공기가 유입되면 지상의 바람이 세집니다.이에 체감온도가 급격히 떨어질 수 있으니 유의해야 합니다.(사진=기상청 제공, 연합뉴스)