뉴스

해경청 "역대 최대 코카인 밀반입 사건 공범 국내 송환"

유영규 기자
작성 2025.10.16 09:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
해경청 "역대 최대 코카인 밀반입 사건 공범 국내 송환"
▲ 국내 송환되는 마약 사범

해양경찰청은 지난 4월 발생한 국내 최대 규모의 코카인 밀반입 사건과 관련, 필리핀 국적의 공범 50대 A 씨를 아르헨티나에서 국내로 송환했다고 오늘(16일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 4월 2일 강원도 강릉 옥계항에서 벌크선을 통해 코카인 1천690kg을 밀반입한 일당을 도운 혐의를 받고 있습니다.

당시 관세청은 이 사건이 중량 기준으로는 역대 최대 규모의 코카인 밀반입 사건이라고 설명했습니다.

해경청은 A 씨가 올해 3월 이미 해외로 출국한 사실을 확인하고 5월 인터폴 적색수배서를 발부했으며, 7월에는 인터폴을 통해 아르헨티나 사법당국이 A 씨를 검거한 사실을 확인했습니다.

이후 법무부의 범죄인 인도 요청을 아르헨티나 당국이 승인함에 따라 해경청과 법무부로 구성된 송환팀이 지난 15일 인천공항을 통해 A 씨를 국내로 송환했습니다.

이번 사건을 담당하는 동해지방해양경찰청은 송환된 A 씨를 상대로 또 다른 공범 여부와 코카인 밀반입 경위 등을 수사할 계획입니다.

앞서 춘천지검 강릉지청은 이 사건과 관련해 지난 5월 필리핀 국적 선원 4명을 구속기소 했습니다.

(사진=해양경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지