이재명 정부 첫 국감 나흘째…'윤 정부 감사·R&D예산 삭감' 충돌 전망

▲ 국민의힘 의원들이 15일 '이재명 대통령의 공직선거법위반 사건에 대한 대법원 전원합의체 관련 서류 제출 요구의 건' 처리에 재판 개입이라 주장하며 추미애 위원장에게 항의하고 있다.

국회는 오늘(16일) 이재명 정부 첫 국정감사 나흘째 일정에 돌입합니다.이날은 법제사법, 정무, 기획재정, 교육, 과학기술정보방송통신, 외교통일, 국방, 문화체육관광, 산업통상자원중소벤처기업, 국토교통 등 10개 상임위원회에서 국감이 진행됩니다.여야는 이 가운데 법사위와 과방위에서 또다시 격돌할 것으로 전망됩니다.감사원을 대상으로 하는 법사위 국정감사에서 더불어민주당은 윤석열 정부의 의대 정원 2천 명 증원 추진과 대왕고래 유망구조 시추 사업 추진 과정에 대한 신속한 감사 필요성을 주장할 것으로 보입니다.반면 국민의힘은 감사원이 '쇄신 태스크포스(TF)'를 구성한 것을 두고 윤석열 정부에서 실시한 감사를 뒤집기 위한 사실상의 정치보복 TF라고 비판할 것으로 예상됩니다.여야는 어제 민주당이 주도한 법사위의 대법원 현장검증을 두고도 공방을 벌일 것으로 보입니다.국민의힘은 민주당이 대법원 현장검증을 진행하자 '사법 장악'이라고 반발하며 국감 파행을 선언한 바 있습니다.원자력안전위원회와 우주항공청 등을 대상으로 한 과방위 국감에서는 윤석열 정부의 과학 연구개발(R&D) 예산 삭감의 부당성을 지적하는 여당과 이재명 정부 출범 후 여당이 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 관련 입장을 바꿨다고 주장하는 국민의힘이 충돌할 것으로 보입니다.과방위에서는 이른바 문자 폭로 사태에 따른 후속 공방이 진행될 가능성도 있습니다.국민권익위원회 등을 상대로 한 정무위 국감에서는 김건희 여사의 명품 가방 수수 의혹 사건 조사를 지휘했던 권익위 간부 사망, 국가유산청에 대한 문체위 국감에서는 김 여사의 종묘 차담회 의혹 등이 각각 도마 위에 오를 것으로 보입니다.여야는 기재위의 국세청 국감에선 이재명 정부의 법인세율 인상 등 세제 개편안을 두고 공방을 벌일 것으로 전망됩니다.(사진=연합뉴스)