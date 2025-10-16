뉴스

'한국인 구금' 사태 미 조지아에 '현대 교육대학' 생긴다

유영규 기자
작성 2025.10.16 08:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
현대 교육대학 (사진=서배너 주립대 제공, 연합뉴스)
▲ 현대 교육대학

현대자동차로부터 기부금을 받은 미국의 주립대가 단과대 명칭에 현대차 이름을 붙이겠다고 밝혔습니다.

미국 조지아주 서배너 주립대학은 15일(현지시간) 현대자동차로부터 5백만 달러(약 71억 원)의 기부금을 받았으며, 이 대학의 교육대학 명칭을 '현대 교육대학'(Hyundai College of Education)으로 바꾸기로 했다고 발표했습니다.

대학 측은 내년초 새로운 대학 명칭을 새긴 현판을 거는 행사를 개최하고, 현대의 이름을 딴 장학금 수여를 시작한다고 밝혔습니다.

이 대학 저메인 윌 총장은 "현대의 투자 덕분에 서배너 주립대 학생들이 더 많은 교육 기회, 발전된 교육과정, 그리고 캠퍼스 내 창의적 교육을 누릴 수 있게 됐다"며 "새로운 현대 교육대학은 '지속 가능하고 포용적인 미래'라는 현대자동차의 비전을 실천하는 곳이 될 것"이라고 밝혔습니다.

현대차 미국법인 에릭 토마스 마케팅 담당자는 "현대 교육대학은 단순한 스폰서가 아니며, 지역사회를 변화시키고 학생들에게 새로운 기회를 주는 계기가 될 것"이라고 말했습니다.

1890년 설립된 서배너 주립대학은 조지아주에서 가장 오래된 흑인 위주 주립대학입니다.

교육대학 등 4개 단과대학에 3천여 명의 학생이 재학 중입니다.

이 대학이 위치한 조지아주 서배너는 현대차그룹 메타플랜트 아메리카가 소재한 곳입니다.

지난달에는 공장 인근 현대차그룹-LG에너지솔루션(LG엔솔) 배터리 공장 건설 현장에 미국 이민 당국의 대규모 단속이 벌어져, 한국인 300여 명 등 450여 명이 체포되기도 했습니다.

이 대학은 "현대자동차가 지역민들에 충분한 교육 기회, 그리고 늘어나는 인력 수요에 대응하는 교육과정을 지원하기로 약속했다"고 덧붙였습니다.

(사진=서배너 주립대 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지