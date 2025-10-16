미 연준 마이런 "미중 무역갈등 살아나…금리 더 빨리 내려야"

▲ 스티븐 마이런 미 연방준비제도 이사
도널드 트럼프 미 대통령의 경제 참모 출신인 스티븐 마이런 미 연방준비제도 이사는 최근 미중 간 무역 갈등 재점화로 인해 연준이 기준금리를 더 긴급히 인하해야 한다고 주장했습니다.
마이런 이사는 워싱턴DC에서 열린 CNBC 방송 주최 '인베스트 인 아메리카' 포럼에 참석해 최근 미중 무역 긴장이 다시 고조된 게 경제 불확실성을 더욱 키우고 있다며 이처럼 판단했습니다.
마이런 이사는 "그동안 미중 무역긴장 불확실성이 소멸했다고 여겨왔고, 성장의 일부 측면에 대해 낙관적이었다"며 "하지만 중국이 합의를 어기면서 이젠 비록 잠재적이지만 불확실성이 돌아온 상황"이라고 평가했습니다.
마이런 이사는 현 상황에 비춰볼 때 기존에 판단했던 것보다 연준이 좀 더 공격적으로 금리 인하에 나서야 한다고 판단한다고 언급했습니다.
마이런 이사는 앞서 지난달 17일 공개된 연준 경제전망(SEP)의 금리전망 점도표에서 올해 말 기준금리 수준을 2.75∼3.00%라고 예상한 위원이 자신이었다고 밝힌 바 있습니다.
이는 현 수준 대비 연내 1.25%포인트 추가 금리 인하를 예상한 것입니다.
연준은 오는 28∼29일 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 통화정책 방향을 결정합니다.
월가 안팎에서는 연준이 이달 회의에서 0.25%포인트 금리 인하에 나설 것으로 기대하고 있습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)