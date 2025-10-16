미 연준 마이런 "미중 무역갈등 살아나…금리 더 빨리 내려야"

▲ 스티븐 마이런 미 연방준비제도 이사

도널드 트럼프 미 대통령의 경제 참모 출신인 스티븐 마이런 미 연방준비제도 이사는 최근 미중 간 무역 갈등 재점화로 인해 연준이 기준금리를 더 긴급히 인하해야 한다고 주장했습니다.마이런 이사는 워싱턴DC에서 열린 CNBC 방송 주최 '인베스트 인 아메리카' 포럼에 참석해 최근 미중 무역 긴장이 다시 고조된 게 경제 불확실성을 더욱 키우고 있다며 이처럼 판단했습니다.마이런 이사는 "그동안 미중 무역긴장 불확실성이 소멸했다고 여겨왔고, 성장의 일부 측면에 대해 낙관적이었다"며 "하지만 중국이 합의를 어기면서 이젠 비록 잠재적이지만 불확실성이 돌아온 상황"이라고 평가했습니다.마이런 이사는 현 상황에 비춰볼 때 기존에 판단했던 것보다 연준이 좀 더 공격적으로 금리 인하에 나서야 한다고 판단한다고 언급했습니다.마이런 이사는 앞서 지난달 17일 공개된 연준 경제전망(SEP)의 금리전망 점도표에서 올해 말 기준금리 수준을 2.75∼3.00%라고 예상한 위원이 자신이었다고 밝힌 바 있습니다.이는 현 수준 대비 연내 1.25%포인트 추가 금리 인하를 예상한 것입니다.연준은 오는 28∼29일 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 통화정책 방향을 결정합니다.월가 안팎에서는 연준이 이달 회의에서 0.25%포인트 금리 인하에 나설 것으로 기대하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)