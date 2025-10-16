어디에 쓰려 했나…"국회서 5년간 무기류 6천여 건 적발"

▲ 도검류 (자료사진)

최근 5년간 국회 경내에 무기류를 반입했다가 적발된 사례가 6천여 건에 달하는 것으로 나타났습니다.국회 운영위원회 소속 국민의힘 박충권 의원실이 오늘(16일) 국회사무처로부터 받은 자료에 따르면 2021년부터 올해 10월까지 국회 경내에서 총 6천96건의 무기류 물품이 적발됐습니다.적발된 무기류 중에는 도검류가 5천179건으로 가장 많았고, 망치나 송곳 등 공구류는 558건, 가스총 127건, 권총 49건, 전기충격기 4건, 기타 179건이었습니다.도검류는 사무용 커터칼이나 다용도 접이식 칼이 대다수였고, 전기충격기나 권총은 신변 경호 경찰공무원이 사전 협의가 이뤄지지 않은 무기를 소지했다 적발된 경우였습니다.가스총은 현금 수송을 위한 은행 보안 업체 직원의 부주의로 소지하다 적발된 사례가 주를 이뤘습니다.실수나 부주의로 반입 금지 물품을 소지했다가 적발되는 경우가 대다수이지만, 그만큼 국회 방호에 구멍이 뚫린 것 아니냐는 지적이 나옵니다.실제 이번 달 초에는 국회의원회관 화장실에서 손도끼와 너클 등이 발견돼 경찰이 내사에 착수하기도 했습니다.같은 기간 국회 경내에서 발생한 소동으로 경찰이 출동한 경우는 146건으로 집계됐습니다.지난달에는 국회의원회관에서 열린 행사에서 한 70대 여성이 국민의힘 성일종 의원을 폭행해 경찰에 체포되는 일도 발생했습니다.박 의원은 "최근 국회에서 흉기와 모의총기 등 위험 물품 적발이 급증한 것은 매우 심각한 일"이라며 "국회는 국민이 찾는 열린 공간인 만큼 경내·외 감시 체계를 강화하고 안전 관리에 한 치의 허점도 있어서는 안 된다"고 말했습니다.(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)