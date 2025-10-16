베트남서 숨진 한국 여성…현지 사기조직 연관성 조사

<앵커>



지난주 캄보디아와 맞닿은 베트남의 국경지대에서 한국인 여성 1명이 숨진 채 발견된 사실이 뒤늦게 확인됐습니다. 베트남과 한국 경찰은 현지 사기 조직이 연루된 범죄일 가능성을 염두에 두고 조사하고 있습니다.



이혜미 기자입니다.



현지 시각으로 지난 8일 오전, 캄보디아와 인접한 베트남 국경지대에서 30대 한국인 여성이 숨진 채 발견됐습니다.



숨진 여성의 시신은 현지에서 유족과 외교 당국의 참관 아래 부검을 마쳤고, 유족에게 인도돼 화장된 것으로 파악됐습니다.



부검 결과 시신에서 폭행 등의 흔적은 발견되지 않은 것으로 알려졌습니다.



사망 원인을 조사하고 있는 베트남 경찰은 여성이 악물 중독으로 숨졌을 가능성 등을 살펴볼 계획입니다.



제보를 받고 현지 공안당국에 여성의 소재 확인을 요청했던 외교 당국은 캄보디아에서 대포통장 수거책을 하다 탈출한 한국인으로부터 숨진 여성이 현지 호텔에 장기간 감금됐다는 진술을 들은 것으로 전해졌습니다.



현지 수사와 별개로 한국 경찰도 입건 전 조사에 해당하는 내사에 착수했습니다.



경찰은 보이스피싱 범죄조직과의 연관성 등에 대해 살펴보고 있습니다.



당국은 캄보디아에서 지내던 여성이 범죄 조직의 지시로 베트남을 방문했다가 돌아오는 과정에서 숨진 것으로 추정하고 있는데, 베트남으로부터 부검 결과를 전달받는 대로 사망 경위를 면밀히 살펴볼 예정입니다.



캄보디아 접경지의 범죄단지들은 최근 경찰의 감시가 삼엄해지자 근거지를 주변국인 베트남으로 옮기고 있는 것으로 알려졌습니다.



