1. "협상 마무리 단계"…"빠른 속도로 조율"



한미 무역협상이 마무리 단계에 접어들었다고 스콧 베선트 미국 재무장관이 말했습니다. 미국을 찾은 구윤철 경제부총리 역시 빠른 속도로 조율하는 단계라고 힘을 실으면서 협상이 급물살을 타는 분위기입니다.



2. 서울 전역·경기 12곳 '삼중 규제'…갭투자 차단



정부가 서울 모든 지역과 경기 남부 12곳을 규제지역으로 묶고, 대출규제를 강화하는 부동산 대책을 내놨습니다. 2년간 실거주 의무도 부여돼 전세를 끼고 집을 사는 갭투자가 불가능해집니다.



3. 숨진 30대 범죄 연관성 조사…보코산 등 여행금지



캄보디아와 맞닿은 베트남의 국경지대에서 숨진 채 발견된 한국인 여성에 대해 한국 경찰이 범죄 조직 연관성을 조사하고 있습니다. 현지로 급파된 정부 대응팀이 구금된 한국인의 국내 송환 등을 협의할 예정인 가운데, 정부는 보코산 등 3곳을 여행금지 지역으로 지정했습니다.



4. 최태원-노소영 '세기의 이혼' 오늘 선고



최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송 대법원 선고가 오늘(16일) 오전 나옵니다. 최대 쟁점은 최 회장이 보유한 SK 주식을 재산 분할 대상으로 볼 것인지 여부입니다.