정부합동대응팀, 캄보디아 도착…한국인 송환 협의 추진

▲ 15일(현지시간) 오후 수도 프놈펜 인근 테초 국제공항에서 정부 합동대응팀 단장인 김진아 외교부 2차관이 취재진 질문에 답변하고 있다.

어제(15일) 출발한 정부 합동 대응팀이 최근 한국인을 대상으로 벌어진 납치와 감금 범죄에 대응하기 위해 캄보디아에 도착했습니다.김진아 외교부 2차관이 단장으로 이끄는 대응팀은 이날 오후 캄보디아 수도 프놈펜에서 남쪽으로 20㎞가량 떨어진 테초 국제공항으로 입국했습니다.박성주 국가수사본부장을 비롯해 경찰청, 법무부, 국가정보원 등 관련 부처 관계자들도 함께 도착했습니다.입국장에 들어선 김진아 단장은 "비행기를 타고 오는 중에 또 안타까운 소식이 보도됐다"며 "캄보디아 인근 베트남 국경에서 (발생한) 30대 여성 사망 사건"이라고 말했습니다.그러면서 "향후 적극적으로 베트남과 캄보디아 당국이 수사할 수 있도록 요청했다"며 "이 과정에서 더 적극적으로 공조할 예정"이라고 덧붙였습니다.김 단장은 또 한국인 송환 때 전세기를 투입할지 묻는 취재진 질문에 "구체적인 방법은 저희가 준비하는 상황"이라며 "아직은 확정되지 않은 상태"라고 답했습니다.대응팀은 현지 당국의 단속으로 구금된 한국인 60여 명의 송환 계획을 협의하기 위해 캄보디아 고위급 관계자와 면담을 추진하고 있습니다.경찰은 이들 가운데 체포영장이 발부된 한국인부터 국내로 데려간다는 계획인 것으로 전해졌습니다.정부는 항공편도 준비하고 있으며 이번 주말까지 이들을 국내로 송환하는 게 목표입니다.애초 캄보디아 이민청에 구금된 한국인은 63명이었으나 전날 2명이 국적기를 타고 먼저 송환됐다.대응팀은 또 캄보디아 당국에 '한국인 대학생 고문 사망사건'의 수사 협조를 촉구하고, 부검을 비롯해 시신 운구 절차와 향후 공동 조사 방안 등도 논의할 전망입니다.최근 캄보디아 법원은 지난 8월 현지 범죄 단지에서 고문당해 숨진 20대 한국인 대학생의 부검을 양국이 함께 하도록 승인했습니다.경찰은 구체적인 일정이 정해지는 대로 국립과학수사연구원과 함께 현지를 방문해 공동부검을 할 계획입니다.최근 '고수익 해외 일자리' 사기를 당한 한국인들이 범죄 조직에 납치된 뒤 감금되거나 살해되는 사건이 잇따랐습니다.캄보디아에서 발생한 한국인 납치·감금 신고는 2021년 4건, 2022년 1건이었으나 2023년 17건을 기록한 뒤 지난해 220건으로 급증했고, 올해도 8월까지 330건으로 크게 늘었습니다.(사진=연합뉴스)