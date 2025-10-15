김건희 "수익 40% 주기로 해"…법정서 주가 조작 의혹 녹취 공개

김건희 여사 재판에서 김 여사가 도이치모터스 거래 당시 증권사 직원에게 주가 조작 세력으로 추정되는 인물들과 수익의 40%를 나눠야 한다는 취지로 말한 통화 녹취록이 공개됐습니다.



서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 오늘(15일) 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의 사건의 속행 공판을 열었습니다.



구속 상태인 김 여사는 검은 정장 차림에 뿔테 안경을 끼고 머리를 푼 채 마스크를 쓰고 법정에 출석했습니다.



오늘 재판에는 김 여사 명의 계좌를 관리하던 미래에셋증권 전 직원 박 모 씨 등이 증인으로 출석했습니다.



박 씨는 지난 2010년 도이치모터스 주식을 거래할 무렵 김 여사에게 거의 매일 주식 잔고와 매매 현황을 보고했다고 증언했습니다.



오늘 재판에선 도이치모터스 주식 거래 당시 김 여사와 박 씨가 했던 통화 녹취 파일도 재생됐습니다.



녹취 파일에는 김 여사가 도이치모터스 주가가 인위적으로 관리됐다는 사실을 알고 있는 듯한 내용이 담겼습니다.



2010년 11월 통화에서 박 씨가 "도이치모터스는 관리하니까 가격이 유지된 것"이라고 하자, 김 여사는 "도이치는 어쨌든 오늘 잘 들어가고 잘 산 거예요? 그러면?"이라고 물었습니다.



김 여사는 도이치모터스 주식 투자 이익금에 대해 "사이버 쪽 사람들과 셰어(공유)해야 한다"고도 말했습니다.



이와 관련해 특검팀이 "'사이버쪽' 사람이 외부 작전 세력이냐"고 묻자, 박 씨는 "작전이다, 아니다 판단은 어렵지만 혹시 그런가 하는 생각만 했다"고 답했습니다.



공개된 통화 녹취에서 김 여사는 "40%를 내가 주기로 했다. 거의 2억 7천만 원을 줘야 한다"는 언급도 했습니다.



특검팀이 "통화내용을 보면 피고인이 사이버쪽 사람들에게 수수료를 제외하고 남은 이익금의 40%를 주기로 약정한 내용이 확인되는데 맞느냐"고 묻자 박 씨는 "그래 보인다"고 답했습니다.



오후에는 '명태균 공천 개입' 의혹의 최초 제보자인 강혜경 씨가 증인으로 출석했습니다.



강 씨는 명 씨가 실질적으로 운영하던 여론조사업체 미래한국연구소의 부소장이자 김 전 의원의 회계 책임자로 일했습니다.



강 씨는 오늘 재판에서 선거를 앞두고 명 씨가 김 전 의원의 단수 공천을 확신했다고 증언했습니다.



강 씨는 "당시 김 여사가 공천이 본인의 선물이라고 했다며 저에게 '걱정하지 마시라. 여사가 주기로 했다'고 해서 저는 공천을 당연히 받는다고 생각했다"고 말했습니다.



또, 20대 대선을 앞두고 여론조사 공표가 제한되는 이른바 '깜깜이' 기간에 미래한국연구소가 여론조사를 실시한 데 대해서는 "그 시기엔 누구도 자료를 받지 못하기 때문에 우리가 조사해서 윤 전 대통령과 김 여사 측에 전달해야 한다고 했다"며 "처음에는 '줘야 한다'고 말했지만, 나중에는 '기다린다', '독촉한다', '빨리 달라고 한다'는 이야기를 했다"고 말했습니다.



이어 재판부는 강 씨에게 "증인은 다 명 씨로부터 들은 것이고, 직접 피고인이나 국민의힘 측 관계자와 소통한 것은 없느냐"고 물었고, 강 씨는 "소통한 건 없다"고 답했습니다.



그러자 재판부는 "(강 씨의 증언이) 증거 능력이 있느냐. 다 전문(들은 것을 토대로 하는 진술) 증거"라며 "명 씨의 진술을 들어보면 되겠다. 강 씨 진술은 재전문 진술이라 증거 능력이 없는 것 같다"고 했습니다.



명 씨는 오는 22일 증인으로 출석할 예정입니다.



