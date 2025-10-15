"경비도 불쌍히 여겨"…탈출 한국인이 갇혔던 건물 보니

<앵커>



캄보디아 범죄단지에서 가까스로 탈출해 지금은 현지 경찰서에 구금돼 있는 한국인 2명을 저희 취재진이 직접 만났습니다. 이들은 매일같이 잔혹한 폭행과 고문을 당했고, 짐승보다 못한 취급을 받았다고 증언했습니다.



캄보디아 현지에서 신용일 기자가 보도합니다.



<기자>



캄보디아 시아누크빌 경찰청 유치장에 구금된 20대와 30대 한국인 남성.



이들은 범죄단지 내 전문 고문실에서 쇠파이프와 채찍, 전기 몽둥이가 동원된 폭행과 고문을 당했다고 SBS 취재진에 털어놨습니다.



[A 씨/캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : 버튼 누르면 지지직 소리 나는 지지미예요. 그걸로 때리기도 하고 지지기도 하고 배터리가 다 달면 다른 거 갖고 와서 또 지지고.]



감금 시설에 끌려온 피해자들은 대부분 중국인이었고, 한국인은 자신들뿐이었는데 짐승보다 못한 취급을 받았다고 말했습니다.



[A 씨/캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : 우리는 동네북이었어요. 한국인 같은 경우는 그냥 아무나 들어와서 때려도 되는…. 소리 지르면 소리 지른다고 때리고.]



삼엄한 경비 속에 탈출은 꿈도 꿀 수 없었습니다.



[A 씨/캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : CCTV 화면을 이만큼 한 70대 이 정도를 다 보고 있는 거예요. 그러니까 절대 도망을 못 치는. 관리자는 다 중국인이고, 중국인들이 고용한 사람들이 캄보디아 경비들, 그리고 네팔 용병들.]



제 뒤로 보이는 이곳이 캄보디아 시아누크빌의 한 호텔입니다.



두 사람은 지난 8월부터 이곳 13층에서 한 달 넘게 갇혀 있었습니다.



[B 씨/캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : 맨날 맞고 고문당할 거면 '죽는 게 낫다'라고 생각도 많이 했었는데요. 사실 너무 힘드니까 근데 수갑을 양팔에 차고 있고 아무것도 움직이지 못하는데.]



자신들을 불쌍히 여긴 경비와 친분을 쌓은 게 탈출의 계기가 됐습니다.



[B 씨/캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : 고문당하고 하니까 너무 불쌍하게 여겨갖고 '좀 여자친구한테 연락을 하고 싶다. 생일인데.' 그래서 폰을 몰래 빌려서 한인 식당에 제가 연락해서 (신고했어요.)]



지난달 29일 현지 경찰이 출동하면서 100여 일 만에 지옥 같은 감금 생활은 끝이 났습니다.



[A 씨/캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : 노크를 똑똑하더라고요. 통역하는 애가 '오케이' 하면서 문 열었더니 경찰이 쫙 있는 거예요. 바로 가서 '세이브 세이브 미'.]



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 이상민)