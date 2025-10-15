국내 증시 불장에 투자자 예탁금도 '80조 돌파' 사상 최고치

▲ 코스피가 사상 최고치를 경신한 15일 오후 서울 여의도 한국거래소 현황판에 코스피 및 개별 종목 종가가 표시돼 있다.

국내 증시가 호황을 거듭하면서 증시 대기 자금인 투자자예탁금도 80조 원을 넘겨 역대 최고치 기록을 경신했습니다.금융투자협회에 따르면 투자자예탁금은 지난 13일 80조 1천901억 원을 기록해 2021년 5월 3일의 기존 역대 최고치인 77조 9천18억 원의 기록을 갈아치웠습니다.투자자예탁금은 최신 통계일인 14일 기준으로는 79조 9천748억 원으로 나타났습니다.투자자예탁금은 고객이 증권사 계좌에 둔 잔액의 총합으로, 증시 투자 열기에 비례해 늘어납니다.다른 증시 기대 지표인 신용거래융자 잔고도 가파른 상승세를 보이고 있습니다.신용거래융자 잔고는 지난 10일 23조 2천437억 원이었다가 14일에는 23조 5천585억 원까지 증가했습니다.코스피는 미중 무역갈등의 재격화 우려 속에서도 오늘(15일) 역대 최대치인 3,657.28로 주간 거래를 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)