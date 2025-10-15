이 대통령, 스웨덴 왕세녀 접견…"아바·한강 덕에 스웨덴 각별"

▲ 이재명 대통령이 15일 용산 대통령실에서 스웨덴 빅토리아 왕세녀와 악수하고 있다.

이재명 대통령은 서울 용산 대통령실에서 우리나라를 공식 방문한 스웨덴의 빅토리아 왕세녀 부부를 접견했습니다.이 대통령은 "한국과 스웨덴은 정말 특별한 관계라고 할 수 있다. 한국 국민에게는 스웨덴이 아주 정겹게 느껴진다"며 빅토리아 왕세녀를 맞이했습니다.이 대통령은 "(스웨덴은) 대한민국이 가야 할 복지국가의 전형이기도 하다"며 "저 같은 경우 아바(ABBA·스웨덴 출신의 팝 그룹), 최근엔 (노벨문학상을 받은) 한강 작가 덕분에 스웨덴에 아주 각별한 감정을 느끼고 있다"고 언급했습니다.이에 빅토리아 왕세녀는 "너무 기대했던 중요한 방문"이라며 "앞으로 양국 관계를 더욱 발전시킬 좋은 기회"라고 답했습니다.이 대통령은 17일까지 한국에 머무른다는 빅토리아 왕세녀의 말에 "시간이 짧아 아쉽지만, 한국은 지금이 딱 좋은 계절"이라면서도 "스웨덴보다 나을지는 모르겠다"고 말했습니다.빅토리아 왕세녀는 "오늘 하루만 보더라도 굉장히 아름다운 하루였다"고 화답했습니다.경제사절단을 이끌고 오늘(15일)부터 17일까지 한국을 방문 중인 빅토리아 왕세녀 내외는 판문점 방문, 한-스웨덴 지속 가능 파트너십 서밋 참석, 부산 스웨덴 참전 기념비 방문 등의 일정을 소화합니다.(사진=연합뉴스)